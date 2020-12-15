ولاية هندية تمنع الموظفين من ارتداء الجينز وتلزم النساء بالساري

قررت ولاية ماهاراشترا الهندية، تغيير قواعد ملابس العمل في المقرات الحكومية، مانعة الجينز والنعال والقمصان النسائية.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" الهندية التي تصدر يوميًا باللغة الإنجليزية، فإنه تم منع جميع الموظفين الذين يعملون بوظائف الحكومة من ارتداء أي ملابس ذات ألوان عميقة أو تحتوي على أشكال تطريز غريبة أو صور، والسماح للرجال بارتداء السراويل والقمصان أو الكورتا، وهو قميص طويل مع بنطال، أما النساء، فعليهن ارتداء الساري أو السلوار الذي يتكون من قميص يصل لأعلى الكاحلين قليلًا، وبنطلون واسع من القماش، كما تم السماح لهن بارتداء الدوباتا "وشاح طويل يستخدم للجسم أو الرأس"، ولكن إذا لزم الأمر.

أما الأحذية، فتم منع أي موظف من ارتداء النعال، وسمح للرجال والنساء بارتداء الصندل والأحذية الهندية المسطحة.

وعلى الرغم من غرابة الأمر، إلا أن العديد من سكان الولاية ومن ضمنهم الموظفين، أعربوا عن موافقتهم على القواعد الجديدة لأنها تحافظ على الثقافة الهندية في مكان العمل وتحسن من المظهر العام للمقرات الحكومية.

وقرار ولاية ماهاراشترا، ليس الأول من نوعه؛ حيث سبقتها ولاية "ماديا براديش"، وطلب من الموظفين الحكوميين والعاملين بالقطاعات الخاصة عدم ارتداء الجينز والقمصان الباهتة في المكاتب والالتزام بالملابس الرسمية، كما منع الجنيز العام الماضي في ولاية " بيهار" عن جميع الموظفين بغض النظر عن رتبهم وطلب من الجميع ارتداء ملابس بسيطة وفاتحة اللون.

وفي عام 2018، طالبت ولاية "راجستان" طلاب الجامعات بارتداء السروايل والقمصان أو الساري، ومنعت الملابس الأوروبية تمامًا، ولكن تم إلغاء القرار بعد تلقى العديد من الشكاوي، وسبق ذلك قرار غريب أيضًا ولكن في ولاية "أوتار براديش"، التي منعت الفتيات عام 2014 من استخدام الهواتف المحمولة وارتداء الجينز.