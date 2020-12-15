مقتل طيار إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية

أعلن مسؤول سريلانكي مقتل طيار متدرب اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، بينما كان يقوم بمهمة تدريبية.



وتحطمت الطائرة في كانتال، بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة تدريب في مدينة ترينكومالي الساحلية.



وقال متحدث باسم القوات الجوية إن الطيار المتدرب كان يتواجد بمفرده على متن الطائرة وقت تحطمها.



ولم يعرف على الفور سبب الحادث، حيث كانت الظروف الجوية طبيعية وقت وقوعه.



ويشار إلى أن الطائرة صينية الصنع التي تحطمت، وهي من طراز "بي تي 6"، هي واحدة من بين تلك التي يتم استخدامها لتدريب الطيارين الجدد.