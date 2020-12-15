تعرف على أكثر 5 أشياء مختلفة في كريسماس 2020

سيشهد العالم 2020 احتفالية كريسماس بشكل مختلف عن الذي اعتادت عليه بعض الدول خلال السنوات الماضية؛ نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا التاجي وتهديده لحياة الملايين حول العالم، ولذلك جاهدت الحكومات لوضع قواعد تحمي المواطنين من العدوى خلال عيد الميلاد.



واستعرضت شبكة "بي بي سي" البريطانية، الأشياء التي ستكون مختلفة في عيد الميلاد 2020، وهي كالتالي:



-التجمعات الأسرية



اتفقت حكومة إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، على قاعدة مشتركة وهي السماح بتجمع 3 أسر فقط مع بعضهم البعض في عيد الميلاد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر، ولكن في إيرلندا الشمالية من 22 إلى 28 ديسمبر.



ويمكن لأفراد هذه العائلات الاختلاط في المنازل وأماكن العبادة والأماكن الخارجية، وسوف يتم تخفيف قيود السفر لتستطيع العائلات السفر.



وبالنسبة لإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، فلم تضع حد لعدد الأشخاص في الأسرة الواحدة التي ستتجمع مع غيرها، ولكن الحكومة الإسكتلندية أصدرت قرارًا بألا يضم التجمع أكثر من 8 أشخاص، ولن يتم احتساب الأطفال دون سن الـ12 في المجموع.



-اختفاء الديك الرومي الكبير



في عيد الميلاد تحرص أغلب العائلات على إعداد الديوك الرومية الكبيرة، ولكن مع تقليل عدد الضيوف هذا العام وفقدان مزارع الديوك لجزء من العمالة، تم تخفيض إنتاج الرومي في عدد من الدول بنسبة 20%، وهذا سيضطر بعض العائلات لشراء الديوك الصغيرة أو الاتجاه للوجبات النباتية.



-الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي



مع خوف العديد من الإصابة بالفيروس، ستكون مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل "Zoom"، هي الوسيلة البديلة للاحتفال مع الأصدقاء؛ لتجنب الزحام والمقابلات قدر الإمكان.



وأصدرت إنجلترا قرارًا بشأن المقابلات للاحتفال، وهو أنه اعتبارًا من 2 ديسمبر وحتى انتهاء عيد الميلاد، يمكن للشخص مقابلة ما يصل إلى 5 أشخاص آخرين، ولكن في الهواء الطلق ويجب أن يكونوا من خارج الأسرة.



أما اسكتلندا، فرفضت أي التقاء داخل المنازل لغير العائلات، مع السماح بمقابلة ما يصل إلى 6 أشخاص من أسرتين في الهواء الطلق أو 8 أشخاص من نفس المنطقة.



ويمكن لعائلتين التجمع في ويلز ولكن لا يمكنهم مقابلة أي شخص آخر في المنزل، ويمكن لما يصل إلى 4 أفراد من أسر مختلفة الالتقاء في المطاعم، أما في أيرلندا الشمالية، فيمكن لأسرتين الجلوس مع بعضهم البعض ولكن ممنوع مقابلة آي شخص آخر داخل المنزل.



-قداس منتصف الليل



من 2 ديسمبر، فتحت إنجلترا أماكن العبادة للصلاة الجماعية وستسمح لعدد محدود بحضور قداس منتصف الليل خلال احتفالات عيد الميلاد، أما في إسكتلندا فالعدد المسموح به 50 شخصًا فقط، وسيصل إلى 20 شخصًا في المناطق التي ينتشر بها الفيروس.



وفي ويلز وأيرلندا الشمالية، يسمح بالحضور دون قيود ولكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الغناء الجماعي، ويمكن إقامة حفلات الزفاف والجنازات خلال الكريسماس ولكن مع عدم حضور أكثر من 25 شخصًا داخل أماكن العبادة.



-الألعاب النارية



مع تقليل عدد الأشخاص المجتمعين خلال الاحتفال، من المتوقع أن تقل الألعاب النارية المعتادة خلال ليلة عيد الميلاد؛ وفي لندن تم إلغاء الألعاب النارية تمامًا.