وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقود تسويق ووكالة لثلاثة لاعبين

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقود تسويق ووكالة لثلاثة لاعبين بحضور كل من صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري، وأحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الإفريقية، وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، ووليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، وعدد من قيادات الوزارة.

وتتضمن عقود الرعاية -التي يعقدها جهاز الرياضة العسكري وشركة روابط الرياضية- كلاً من اللاعب عبد الخالق البنا بطل التجديف الدولي، واللاعبة بسملة السلاموني بطلة الثلاثي الحديث، واللاعبة البارالمبية ريحاب أحمد بطلة رفع الأثقال.

ولفت وزير الشباب والرياضة عن توجه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية في توفير الرعاية والدعم لأبطال مصر من اللاعبين الواعدين المتوقع لهم الفوز بمختلف المنافسات الدولية، وذلك من خلال إدارة منهجية، مشيرًا أن هذا التوجه قد أتى بثماره من خلال توفير الرعاية لنحو 55 لاعب ولاعبة حتى الآن.

وقدم الوزير الشكر والتقدير إلى جهاز الرياضة العسكري، وروابط الرياضية على الدور التنموي في المشاركة في منظومة الرعاية والدعم اللاعبين، متمنياً التوفيق لأبطال مصر الرياضيين، وتحقيق مزيد من النجاح في مسيرتهم.

ومن جانبه، أوضح وليد الملاح أن شركة روابط نفذت العديد من الأعمال أهمها رعاية اللاعبين الأوليمبيين والبارالمبيين خلال الفترة الماضية، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لأبطال مصر، وتشجيعه المستمر للاستثمار الرياضي.