عمرو أديب لمحافظ البحر الأحمر: ألف مبروك إن الغردقة فيها دلوقتي مجاري

هنأ الإعلامي عمرو أديب، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة، قائلًا: «ألف مبروك إن الغردقة فيها دلوقتي مجاري»، وفقًا لتعبيره.

من جانبه، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الغردقة شهدت إنشاء محطة اليسر لتحلية مياه البحر، بتعليمات رئيس الجمهورية، بطاقة استيعابية 80 ألف متر مكعب، منوهًا إلى أن الشبكات لا تستحمل تشغيل طاقة المياه مع طاقة شبكات الصرف الصحي في الأرض.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن المحافظة بدأت إنشاء محطات تستوعب الأمر، لافتًا إلى إنشاء محطة تحلية مياه ثلاثية لمعالجة المياه التي تخرج من الصرف الصحي.

وأشار إلى أن التربة ببعض الأماكن في الغردقة جوفية وهو ما اضطر المحافظة لتدعيم الأرض ثم إدخال شبكات المياه، متابعًا: «الغردقة مكنش فيها صرف صحي بالكامل، وكانت تعتمد على الطرنشات».

وذكر أن إنشاء شبكة كاملة للصرف الصحي بالمدينة استغرق العام الماضي بالكامل، مضيفًا أنه واجه أكثر من عقبة من ضمنها؛ العقبة المالية، ومشاكل في إمرار ماسورة تقطع الطريق الدائري.

ولفت إلى إجراء تجربة مبدئية أمس على محطة المعالجة الثلاثية، للتأكد من أن الشبكات تعمل بانتظام وشكل جيد، منوهًا إلى أن الغردقة لم يحدث لها تخطيط عمراني منضبط في السابق.

وشهد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أمس الاثنين، بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل لتحقيق عينة السيب النهائى (المياه المعالجة) طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة إستخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما كلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير أسبوعي موضحاً به التوقيتات الزمنية لنهو الأعمال.