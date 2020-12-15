 لبنان تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي

بيروت - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:04 ص

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء اليوم الاثنين، الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، وأعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وأدانت الوزارة في بيانها "الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة اليوم الاثنين".

وأعربت الوزارة عن "تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وشجبت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية".

وكانت ناقلة نفط تعرّضت اليوم لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها، في ميناء جدة السعودي ما تسبّب بوقوع انفجار واندلاع حريق.

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