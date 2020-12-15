أمريكا تقدم مساعدات طبية لمؤسسات عسكرية ومدنية في نيجيريا لمواجهة كورونا

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساعدات طبية قيمتها 144 ألف دولار إلى نيجيريا في صورة معدات وقاية شخصية للمنشآت الطبية العسكرية والمدنية في عدد من الولايات النيجيرية لمواجهة وباء كورونا.

وقالت الملحقة الإعلامية التابعة لقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" جين كلارك، إن عملية تسليم معدات الوقاية الشخصية من وباء فيروس "كوفيد- 19" للجيش النيجيري جرت في "مستشفى القوات الجوية 063" في العاصمة أبوجا، مشيرة إلى أن تلك المعدات ستوزع على منشآت طبية عسكرية ومدنية في لاجوس وكانو وأكوا- إبوم، وولايات عبر النهر، وإقليم العاصمة الفيدرالي.

وأفادت مسؤولة أفريكوم بأن وزارة الدفاع الأمريكية بالتعاون مع نظيرتها النيجيرية، شاركت في جهود الاستعداد لمواجهة الوباء في نيجيريا بإقامة 18 موقعاً للعلاج، و4 مراكز لجمع العينات، وقامت بتدريب 150 من عناصر الفرق الطبية على سبل مواجهة فيروس كورونا وإدارة عمليات الوقاية والعلاج.

وأوضح بيان أصدرته قيادة "أفريكوم"، أن "إسهام وزارة الدفاع الأمريكية يعد نموذجاً يعكس الشراكة المستمرة بين القوات المسلحة الأمريكية والنيجيرية، كما أنها جزء من الدعم الذي تزيد قيمته على 57 مليون دولار قدتها الولايات المتحدة لنيجيريا لإعانتها على مواجهة فيروس كورونا".

كما أشار البيان إلى أن مراسم تسليم المساعدات الطبية حضرها وزير الدفاع النيجيري، بابانجيدا حسيني، والمكلفة بالشؤون الأمريكية، كاثلين فيتزجيبون، وحضرها أيضا وزير وزير الصحة أوساجي أوهانيري.

ونقل البيان عن المسؤولة الأمريكية قولها "إنه لأمر يدعو إلى الرضا والسعادة أن نستعيد السبل العديدة التي عملنا فيها سوياً من أجل تحسين صحة، وأمن، وأمان الشعب النيجيري. فالحفاظ على صحة المواطنين النيجيريين وأمنهم له أهمية قصوى، كما أن صحة أفراد الجيش حيوية للحفاظ على أمن البلاد".