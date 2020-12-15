 حزب باباجان يستعد لخوض الانتخابات التركية بعد استيفائه لشروطها - بوابة الشروق
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حزب باباجان يستعد لخوض الانتخابات التركية بعد استيفائه لشروطها

علم تركيا
علم تركيا
رباب عبد الرحمن
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:41 ص

يستعد المعارض التركي ورئيس حزب الديمقراطي والتقدم المعارض علي باباجان لعقد مؤتمر حزبه العام، في أنقرة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر.

وبسبب فيروس كورونا المستجد، لن يتمكن سوى مديري الأحزاب والمندوبين من حضور المؤتمر الذي سيجتمع خلال الأسبوع.

وذكرت صحيفة "بيرجون" التركية، أن حزب الديمقراطي والتقدم المعارض أصبح مستعدا لخوض الانتخابات في تركيا، بعد استيفاء الشروط وفقا لقانون الأحزاب والانتخابات الحالي في تركيا.

وبحسب القانون التركي يجب استيفاء شرطان للمشاركة في الانتخابات سواءً تمّت في موعدها أو مبكرة، وهما وجود فروعٍ له وممثلين عنه في أكثر من نصف الولايات التركية البالغة 81، وأن يكون قد عقد مؤتمره العام قبل 6 أشهر من الانتخابات.

وبعد المؤتمر العام، ستواصل إدارة الحزب أنشطتها التنظيمية في المحافظات الأخرى، خاصة في أنقرة وإسطنبول وإزمير، وفقا للصحيفة.

يذكر أن باباجان كان قد أعلن انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 يوليو 2019.

وكان قد كشف استطلاع للرأي أن 32% من الأشخاص الذين انتموا لحزب الديمقراطية والتقدم أو أصبحوا متطوعين فيه، كانوا في صفوف العدالة والتنمية.

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