كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار الإيرادات غير النفطية في الارتفاع خلال العام الجاري 2020، لتسجل 358 مليار ريال (الدولار يساوي 3.67 ريال) مقابل 332 مليار ريال خلال العام 2019، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وبارتفاع 26 مليار ريال بنسبة ارتفاع 7.8%.

وقالت وزارة المالية السعودية، في بيانها مساء اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات غير النفطية تشكل 46.5% من الإيرادات مقابل 53.5% إيرادات نفطية في تطور جديد يوضح فاعلية برامج رؤية المملكة 2030 في الخفض التدريجي في الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وتشير البيانات إلى أن الإيرادات غير النفطية واصلت الارتفاع الملحوظ من مستوى 186 مليار ريال في العام 2016 إلى 256 مليار ريال في العام 2017، ثم إلى 294 مليار ريال في العام 2018، ثم قفزت إلى 332 مليار ريال في العام 2019، ثم 358 مليار ريال في العام 2020.

وأعلنت وزارة المالية السعودية الثلاثاء، عن الموازنة العامة للدولة للعام 2021 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2020.

وقدرت وزارة المالية النفقات بـ990 مليار ريال في عام 2021 والإيرادات بـ849 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 141 مليار ريال.