صاحب أول مطعم كشري مصري في هامبورج: أردت توصيل ثقافتنا لألمانيا

"كشري مصري"، علامة تجارية أصبحت مميزة لدى المواطنين الألمان في شارع شتاندام بولاية هامبورج الألمانية؛ حيث تم افتتاح أول محل مصري متخصص في تقديم وجبة الكشري الشهيرة بأيادٍ مصرية خالصة وتمويل مصري بحت، في هامبورج، يوم الجمعة الماضي.

وحكى الشاب حسام مصطفى للشروق، قصته وصوله إلى ألمانيا حتى إنشاءه المطعم، وقال مصطفى: "عُمري 34 سنة، ودخلت ألمانيا عام 2016، وعانيت كثيرا حتى تعلمت اللغة".

وأضاف مصطفى، لـ"الشروق"، أن حلمه الذي كان يراوده منذ الصغر هو السفر لأي دولة أوروبية، وعندما وصل لألمانيا أراد وضع بصمة مصرية هناك بإنشاء مطعم للكشري المصري بأيادٍ مصرية.

قضى مصطفى 3 سنوات حتى تمكن من اختيار الشارع المناسب الذي يجمع العرب والسياح ويشهد إقبالا كبيرا في الولاية، حتى وقع الاختيار على شارع شتاندام الذي يمثل "مركز المدينة": "حاولت وضع بداية صحيحة للمشروع، فأجريت دراسة وحسبت التكلفة وأخذت دعما ماليا من أشقائي كممولين وشركاء في المشروع، واستغرقت فترة طويلة حتى استطعت الحصول على المكان الصحيح".

يشير مصطفى إلى أن أكثر الأطعمة التي تُطلب من المحل في الوقت الحالي هو الكشري بأحجامه المختلفة، ثم "طاجن المكرونة باللحمة المفرمة" ثم "طاحن البشاميل"، و"الممبار"، و"كفتة الأرز"، وبعدها السلطات والأطعمة المتبلة: "لا أتقمس دور صاحب المكان، فأنا أعمل بيدي رفقة عمالة مصرية يساعدونني لضبط وتقديم الطعم الأصلي للزبائن".

ويضيف مصطفى أن سر اختياره للعلامة التجارية "كشري مصري"، هو إيصال جزء من الحضارة المصرية إلى ألمانيا.

تعرض مصطفى لأزمات لكي يُكمل المشروع: "تعرضت لأزمة مالية في آخر أيام إتمام المشروع، حتى كاد أن يتوقف على 50 يورو، لكنني أتممته بفضل الله، وكان الافتتاح يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري".

أما عن محال الكشري الأخرى في ألمانيا، فيقول مصطفى: "سمعت بوجود محل كشري في العاصمة برلين، يملكه ألماني عاش في مصر لفترة، جذبني الفضول لتجريب الطعم لكني أعتقد أنه لم يقدم الطعم الحقيقي، ولم أر في ألمانيا مطعم كشري متخصص، أو جنسيته مصرية خالصة سوى مطعمنا".

وفيما يخص التصميم الخارجي للمطعم الذي يلائم الطراز الغربي، يقول مصطفى: "كان نفسي أنقل شكل محل الكشري المصري بالمللي في ألمانيا، واتفقت على استيراد الديكورات الخارجية مثل أواني عرض المكرونة والأرز التي تظهر خلف الزجاج الخارجي لمحال الكشري المصرية، لكنها تأخرت في الشحن بسبب ظروف تعاني منها جميع الدول".