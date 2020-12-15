مجلس الأمة الكويتي ينتخب مرزوق علي الغانم رئيسا له

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انتخب مجلس الأمة الكويتي، النائب مرزوق علي الغانم، رئيسًا له.وحسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، فاز مرزوق علي الغانم بمنصب رئيس مجلس الأمة، بعد حصوله على 33 صوتًا مقابل 28 صوتًا لبدر ناصر الحميدي.