زعيم الجمهوريين في الكونجرس يهنئ بايدن بالفوز

هنأ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الرئيس المنتخب جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأكد المجمع الانتخابي فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا، وأعلنت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن بايدن حصل على 302 من أصوات الهيئة الناخبة الـ538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتًا.

وكانت نتائج الانتخابات في الثالث من نوفمبر الماضي قد أظهرت أن الديمقراطي بايدن، الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس الأمريكي، حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزاً حاجز 270 صوتاً اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية، ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية في 20 يناير.