 الكويت تخصص 1.2 مليون دينار لاستيراد عقار ريمديسيفير لمصابي كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تخصص 1.2 مليون دينار لاستيراد عقار ريمديسيفير لمصابي كورونا

ريمديسيفير
ريمديسيفير
الكويت - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 9:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 9:10 ص

رصدت وزارة الصحة الكويتية نحو 1.2 مليون دينار، لاستيراد عقار (ريمديسيفير)، الذي يمنح للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أجنحة المستشفيات العامة، مؤكدة حرصها على توفير أفضل وأحدث الأدوية والتجهيزات الطبية للتعامل مع جائحة (كورونا) قبل الأزمة وبعدها.

وقالت مصادر بوزارة الصحة الكويتية -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن عقار (ريمديسيفير) لا يزال يستخدم في علاج مرضى فيروس كورونا في الأجنحة المخصصة لهم في المستشفيات، موضحة أنه لا يُعطى للمرضى في أقسام العناية المركزة؛ حيث إن التوصيات الطبية تشير إلى ضرورة منحه للمصابين من أصحاب الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة، فضلًا عن المرضى الذين يصلون إلى مرحلة الالتهاب الرئوي الحاد، وانخفاض مستويات الأكسجين.

وأضافت أن عقار (ريمديسيفير) يؤخذ عن طريق حقن المريض، كما أنه يقلص مدة علاج أعراض (كورونا) إلى نحو الثلث، موضحة أنه يُعطى للمرضى البالغين والأطفال في سن 12 عاماً وما فوق، والذين يصل وزنهم إلى 40 كيلوجرامًا وأكثر من المصابين بالفيروس، مؤكدة أنه من بين أوائل العقاقير التي أظهرت فعالية نسبية له في تقليل عدد أيام العلاج المطلوبة لتعافي المصاب.


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