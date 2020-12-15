عبر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، عن تفائله بتقديم موسم جيد، بعد الصفقات التي دعم الفريق بها خلال الفترة الماضية.

وقال سعفان في تصريحاته على إذاعة راديو مصر: "لابد أن يختلف الإسماعيلي عن الموسم الماضي، وفي حالة عدم وجود جديد، يبقى بنضيع وقت، الروح عادت بشكل كبير، وهناك حالة التزام بين اللاعبين، لست قلقا هذا الموسم".

وأضاف: "في الموسم الماضي حدث لنا ضغط عصبي كبير، وكنا ننافس على مراكز متأخرة، ولكن نسعى في الدوري الجديد لتقديم مستوى قوي، وإسعاد جماهير النادي الإسماعيلي، التي تعشق النادي، وأي نتائج غير مرضية ستكون صعبة علينا وعلى الجمهور".

وواصل "التدعيمات في الميركاتو الصيفي الماضي ستفرق كثيرا مع الإسماعيلي، ولعبنا جيدا أمام المصري وبعد انسجام اللاعبين الجدد مع القدامي سنظهر بمستوى أفضل، والدوري هذا الموسم سيكون صعب جدًا".

وأكمل: "هناك 7 فرق ستتصارع على مراكز متقدمة هذا الموسم".

وحول تعاقد الإسماعيلي مع محمد صبحي، علق قائلًا: "تحدثت مع إبراهيم عثمان رئيس النادي، كنا نفاوض عدد من الحراس، وفي النهاية تم الاستقرار على عودته مجددًا".

وأتم: "محمد عواد لم يطلب العودة للإسماعيلي ولم نطلب إعادته أيضًا".