إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تشيد بلقاح مودرنا ضد كورونا وتتجه لاعتماده يوم الجمعة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد19 من إنتاج شركة مودرنا، يتمتع بفاعلية عالية للغاية.

وتتوجه الإدارة إلى اعتماد تصنيع اللقاح نهائيا وطرحه في الولايات المتحدة، يوم الجمعة المقبل.

وبذلك سيكون لقاح مودرنا هو الثاني الذي تعتمده الإدارة للاستخدام داخل الولايات المتحدة، بعد لقاح فايزر-بيونتك.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها الإدارة في تقرير علمي رسمي، فإن لقاح مودرنا يمنع وصول حالات الإصابة بكورونا إلى الأعراض الحادة.

وبحسب الإدارة والنتائج المسجلة بالتجارب النهائية التي شارك فيها 30 أل شخص، فإن فاعلية اللقاح بصفة عامة تبلغ 94.1% لكنها تنخفض إلى 86.4% لدى الأشخاص فوق 65 عاما.

وذكر التقرير أن اللقاح أعطى نتائج متشابهة بين المتطوعين من الأعراق المختلفة، كما لم تظهر فوارق كبيرة في درجة الحماية بين الذكور والإناث.

وأوضحت الإدارة أن الأعراض الجانبية لتناول اللقاح تضمنت في بعض الحالات الصداع وارتفاع درجة الحرارة والإرهاق، لكنها لم تكن خطيرة.