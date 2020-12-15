 إصابة 5 نواب روس بكورونا للمرة الثانية والإجمالي يقارب 160 - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

إصابة 5 نواب روس بكورونا للمرة الثانية والإجمالي يقارب 160

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 2:46 م

أُصيب 11 نائبا من أعضاء مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) بعدوى فيروس (كورونا) المستجد، من بينهم 5 أعضاء أُصيبوا بالعدى للمرة الثانية، ولم تتمكن أجسامهم من إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين -خلال جلسة للمجلس اليوم الثلاثاء- "لقد أظهرت الاختبارات، التي أجريت أمس الاثنين إصابة 11 نائبا آخرين بفيروس (كورونا)"، و"الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 5 نواب أصيبوا مرة ثانية بفيروس (كورونا)، بعد شفائهم مرضوا مرة أخرى، ولم تنتج أجسامهم أجساما مضادة للفيروس".

وأوضح أن 157 نائبا في المجلس أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية تفشي الوباء، منهم من تعافى ومنهم من يتلقى العلاج الآن في المستشفى.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك