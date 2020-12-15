 هطول أمطار وتوقف الصيد في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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هطول أمطار وتوقف الصيد في كفر الشيخ

محمدنصار
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:35 م

تسبب هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية لكفر الشيخ، ومدنها المختلفة ومنها مدن :بلطيم والحامول ومطوبس ودسوق"، في توقف حركة الصيد، وذلك نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وخطورتها على الصيد وحركة الصيد.

 

وتوقفت عشرات السفن عن العمل بميناء البرلس وعلى شواطئ بحيرة البرلس والبحر المتوسط، حتى تعود حالة الطقس إلى طبيعتها مرة أخرى.

 

كما أزال مسؤولو مدن بلطيم والحامول ودسوق وسيدي سالم بمياه الأمطار من الطرق والبرك المختلفة بالقرى من أجل تسهيل حركة المرور بتلك القرى والمدن.

 


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