هطول أمطار وتوقف الصيد في كفر الشيخ

تسبب هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية لكفر الشيخ، ومدنها المختلفة ومنها مدن :بلطيم والحامول ومطوبس ودسوق"، في توقف حركة الصيد، وذلك نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وخطورتها على الصيد وحركة الصيد.

وتوقفت عشرات السفن عن العمل بميناء البرلس وعلى شواطئ بحيرة البرلس والبحر المتوسط، حتى تعود حالة الطقس إلى طبيعتها مرة أخرى.

كما أزال مسؤولو مدن بلطيم والحامول ودسوق وسيدي سالم بمياه الأمطار من الطرق والبرك المختلفة بالقرى من أجل تسهيل حركة المرور بتلك القرى والمدن.