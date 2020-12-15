هني ويل الأمريكية تستحوذ على ساين جروب الأسترالية للبرمجيات

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أعلنت مجموعة هني ويل الصناعية الأمريكية العملاقة، استحواذها على شركة التكنولوجيا والبرمجيات ساين جروب ومقرها أستراليا.

ولم يتم الكشف عن شروط صفقة الاستحواذ على الشركة الأسترالية التي تقدم حلول إدارة الزوار وأماكن العمل وسلاسل التوريدات عبر الأجهزة المحمولة للشركات.

وقالت هني ويل، إنها لن تغير توقعات نتائجها المالية للعام الحالي بسبب الصفقة.

وبحسب هني ويل، فإن التقنيات المملوكة لشركة ساين ستدعم منصة خدمات الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة "هني ويل فورج" التي تمتلكها هني ويل، إلى جانب دعمها لخدمات إدارة الأداء التي تقدمها هني ويل.

في الوقت نفسه، فإن تطبيق إدارة الزوار الخاص بشركة ساين والذي تم تصميمه بشكل أساسي لاستخدامه عبر الأجهزة المحمولة سيعزز تكنولوجيا "بيلدنجز" للربط بين المباني التي توفرها هني ويل للشركات، مع زيادة إمكانيات السلامة والأمن والالتزام في تكنولوجيا هني ويل.