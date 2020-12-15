الزراعة تواصل ندوات تطوير الري الحقلي في الوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن القطاع الزراعي يواصل تنفيذ وعقد ندوات إرشادية عن تطوير الري الحقلي، في إطار توجيهات، وزير الزراعة السيد القصير، واللواء محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط.

وقال إنه تم عقد الندوة الأولى والثانية بقرى درب الأربعين ١،٢،٣،٤، بمركز باريس بحضور المزارعين، والمهندسين والمشرفين الزراعيين والمهتمين بالزراعة وزيادة انتاجية المحصول، وشملت الندوة تطوير الري الحقلي والهدف منه وفوائدة ومميزاته، وآليات التنفيذ ومبادرة البنك المركزي وآليات تحديث الري من تقديم الطلب حتى التنفيذ مع اهمية ذلك للمزارعين من ذيادة الانتاجيه وذياده دخل المزارعين وتوفير الطاقة والأسمدة والعمالة و زراعة كامل المساحة، بحضور وفد من الاستاذة المتخصصين، بوزارة الزراعة ومركز البحوث علي رئسهم الدكتورة عبير أبو المجد، مسئول الإرشاد والتدريب ووحدة تطوير الري، بمشاركة مسؤولين من قطاع الموارد المائية والرى.

وأضاف أن الندوات تشمل، قرية ناصر، ومنطقة البليدة ومنطقة آبار الخارجة ١،٢ بمركز الخارجة، ومركز باريس وقري ١،٢،٣،٤ بدرب الأربعين، وكذلك مناطق موط وقري اسمنت والمعصرة بمركز الداخلة، ومركز الفرافرةوالقرى التابعة له.

وأشار إلى استمرار الندوات والمحاضرات الإرشادية للمزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان المنزرع بالمحاصيل المختلفة.