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الجزائر تسجل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم الجزائر
علم الجزائر
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:12 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93 ألفًا و65 في البلاد.

ونقلًا عن موقع «الإذاعة الجزائرية»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 14 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2623.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 419 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 61 ألفا و307.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 72 مليون إصابة.


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