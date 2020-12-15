 التشيك تفرض حظر تجوال ليلي وتعلن تشديد الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التشيك تفرض حظر تجوال ليلي وتعلن تشديد الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا

رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش
رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش
براغ - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 9:41 ص

وافقت حكومة جمهورية التشيك على نقل البلاد إلى المستوى الرابع من نظام التحذير من الوباء المكون من خمسة مستويات، في ظل ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، أنه سيتم إعادة العمل بحظر التجوال الليلي من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، كما لن يتم السماح لأكثر من ستة أشخاص بالتجمع، فيما سيتم تمديد عطلة عيد الميلاد المدرسية لعدة أيام.

وأوضح بابيش -بحسب راديو "براغ الدولي"- أنه سيتم السماح للمتاجر والخدمات بالبقاء مفتوحة مع تطبيق تدابير النظافة الصارمة، بينما المطاعم والفنادق والملاعب الرياضية والمرافق الأخرى التي ستضطر إلى الإغلاق نتيجة للإجراءات سيتم تعويضها بالكامل.

واعتذر رئيس الوزراء عن القرار، لكنه أكد أن تدهور الوضع الوبائي لم يترك للحكومة أي خيار آخر.


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