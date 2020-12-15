وزير الخارجية الفنلندي يفوز في تصويت بالثقة على تعامله مع مسألة عودة الأطفال الأيتام من سوريا

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فاز وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في تصويت على الثقة في البرلمان اليوم الثلاثاء بشأن تجاهله لرأى مسؤولين فنلنديين في عملية إعادة الأطفال الفنلنديين من مخيم للاجئين في سوريا.

وتعرض هافيستو لانتقادات شديدة بسبب دوره في جهود العام الماضي لإعادة الأطفال الفنلنديين اليتامى من مخيم الهول، موطن النازحين من الأراضي التي احتلها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وعلى سبيل المثال، تعرض هافيستو للانتقاد لتهميش مسؤول كبير في وزارة الخارجية كان يعارض الإعادة إلى الوطن بسبب مخاوف بشأن سلامة موظفي وزارة الخارجية الذين كانوا سيتعاملون مع هذه القضية.

في الأسبوع الماضي، انتقدت لجنة القانون الدستوري هافيستو لخرقه القوانين الإدارية لكنها وجدت أنه لا توجد أسباب كافية لمقاضاته.

حصل هافيستو على أصوات 101 نائب لصالحه في حين صوت ضده 68 نائبا في المجلس التشريعي المؤلف من 200 نائب وتغيب ثلاثون نائبا.

يذكر أن حزب الخضر الذي ينتمي إليه هافيستو جزء من الائتلاف الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين ، زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين.