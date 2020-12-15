وزير الخارجية الإيراني يدين العقوبات الأمريكية ضد تركيا

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أدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد تركيا.

وكتب ظريف على موقع تويتر: "لقد تجلى إدمان الولايات المتحدة على فرض العقوبات وانتهاك القانون الدولي مرة أخرى"، في إشارة للعقوبات الأخيرة.

وأضاف: "ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ونقف إلى جانب شعبها وحكومتها".

وأعلنت الإدارة الأمريكية أمس فرض عقوبات على رئاسة صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تتضمن حظر جميع رخص التصدير الأمريكية لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، فضلا عن تجميد أصول وفرض قيود على تأشيرة إسماعيل ديمير رئيس الهيئة التركية.