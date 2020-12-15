روسيا تنفي نبأ شراء كوريا الشمالية لقاح سبوتنيك V

نفى ممثل عن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، المسؤول عن ترويج وإنتاج اللقاحات الروسية في الخارج، ما ردده عدد من وسائل الإعلام حول شراء كوريا الشمالية لقاح "سبوتنيك V ".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي قول المندوب إن "ممثلي كوريا الديمقراطية (الشمالية) لم يتقدموا بتاتا إلى الصندوق فيما يتعلق بشراء لقاح سبوتنيك V، ولم يبرموا أي عقود"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وكانت صحيفة "أساهي" اليابانية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر في الاستخبارات الكورية الجنوبية ودوائر التجارة الخارجية الصينية، أن كوريا الشمالية اشترت اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى أجهزة صينية لقياس الحرارة عن بعد.

ولم يتم تحديد عدد جرعات اللقاح التي زعم أنها اشتريت من روسيا، لكن مصدرا قال للصحيفة إن كوريا الشمالية بدأت في تطعيم العاملين في المؤسسات الحكومية والمسؤولين بهذا اللقاح.

وزعمت الصحيفة اليابانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لن يتلقى اللقاح حتى يتأكد من سلامته.