 السيطرة علي حريق محدود بسوق الحي العاشر في مدينة نصر - بوابة الشروق
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السيطرة علي حريق محدود بسوق الحي العاشر في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:54 ص

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة، فجر اليوم، علي حريق محدود بسوق الخضار بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.


تلقي اللواء أشرف الجندى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا بنشوب حريق بسوق الخضار بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وفور انتقال قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تبين اندلاع النيران ب 5 فرشات وتمكنت الأجهزة الأمنية من إخماده قبل امتداده.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية، لتحويل حركة السيارات لحين الانتهاء من رفع آثار الحريق، تحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.

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