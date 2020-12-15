تضامن محمود عبد المنعم كهربا مع زميله السابق صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، وثنائي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة رغم الجدل الجماهير المثار حولهم في الفترة الأخيرة.

قال كهربا خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "صالح جمعة إنسان طيب للغاية، وأمامه فرصة للعودة من جديد، أتحدث معه كثيرا، وألاحظ أنه فقد جزء كبيرا من الوزن، واجتهد في أيامه الأخيرة بالأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني، ولكنه لم يحصل على فرصة مع المدرب السابق، ريني فايلر".

وأضاف "كل ما تردد بأن صالح كان يسهر ويحضر للنوم في النادي قبل موعد المران غير صحيح، وكل ما يثار أيضا حول أنني أعتاد السهر معه شائعات، مع التأكيد أنه من الطبيعي أن أعيش حياتي الخاصة، لكن تصرفاتي دائما تحت الميكروسكوب، وهناك من يتحدث عن أشياء دون أن يراها".

وانتقل كهربا للحديث عن قائد الزمالك، قائلا "علاقتي مع شيكابالا قوية، فهو إنسان طيب، ويؤخذ عليه فقط معاداة الجماهير، لا يمكن للاعب أن يعادي الجمهور، وهو ما أتبعه مع جماهير الزمالك، لأنني لن أنسى أنها ساندتني في فترة ما".

واستطرد "كنت محسوبا على جماهير الأهلي عندما كنت بصفوف الزمالك، لكنني لم أتأثر، ولعبت باحترافية شديدة، وبكيت في مباراة النجم الساحلي لرغبتي في الفوز بكأس الكونفدرالية".

وأشار أيضا "كذلك عبد الله جمعة لاعب شاب وطيب مثل صالح وشيكابالا، لقد تدخل شقيقه صالح جمعة وطالبه بالامتناع عن استفزاز الجماهير عندما نشر احتفال (اضرب يا بدري)".

وأتم كهربا تصريحاته "صالح نبه عبد الله بأنه قد ينتقل لصفوف الأهلي يوما ما، لذا لا يصح أن يعادي الجماهير".