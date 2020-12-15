إجمالي إصابات كورونا في السودان يرتفع إلى 21 ألفا و864

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، تسجيل 273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 وفاة، و215 حالة تعافِ، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم، وفًقا لنتائج الفحوصات ليوم الأحد 13 ديسمبر 2020.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 21 ألفا و864 في السودان، متضمنة 1372 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 12 ألفًا و667.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 72 مليون إصابة.