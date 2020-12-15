 إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 5:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:56 م

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والولايات المتحدة أكملتا بنجاح سلسلة من تجارب الاعتراض بالذخيرة الحية لنسخة متقدمة من نظام الدفاع الجوي "ديفيدز سلينج" (مقلاع داوود) مع نسخ أخرى من نظام الدفاع الصاروخي.

 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في بيان: "أُثني على التجربة الناجحة التي قيمت لأول مرة قدرات الاعتراض المشتركة لنظام الدفاع الجوي متعدد المستويات لدولة إسرائيل".

 

وأضاف: "هذه من أكثر آليات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي تحمي الدولة ضد التهديدات القريبة والبعيدة".

 

وتم إجراء التجارب بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

 

وتتصدى آلية إسرائيل متعددة المستويات للصواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وبالإضافة إلى نظام "مقلاع داوود"، تشمل الآلية نظم "أرو-2" و"أرو-3" و"القبة الحديدية" وهي جميعا ضمن سلاح الجو الإسرائيلي.

 

وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية بالوزارة، موشيه باتيل، إن التجارب أظهرت أنه باستخدام النهج متعدد المستويات، يمكن لإسرائيل مواجهة صواريخ كروز والطائرات المسيرة بدون طيار، والتهديدات الباليستية.

 

وأضاف: "يمكن تحديد مجموعة متنوعة من التهديدات واعتراضها من خلال التنسيق الكامل، وقابلية التشغيل التوافقي بين الأنظمة".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك