إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والولايات المتحدة أكملتا بنجاح سلسلة من تجارب الاعتراض بالذخيرة الحية لنسخة متقدمة من نظام الدفاع الجوي "ديفيدز سلينج" (مقلاع داوود) مع نسخ أخرى من نظام الدفاع الصاروخي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في بيان: "أُثني على التجربة الناجحة التي قيمت لأول مرة قدرات الاعتراض المشتركة لنظام الدفاع الجوي متعدد المستويات لدولة إسرائيل".

وأضاف: "هذه من أكثر آليات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي تحمي الدولة ضد التهديدات القريبة والبعيدة".

وتم إجراء التجارب بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وتتصدى آلية إسرائيل متعددة المستويات للصواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وبالإضافة إلى نظام "مقلاع داوود"، تشمل الآلية نظم "أرو-2" و"أرو-3" و"القبة الحديدية" وهي جميعا ضمن سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية بالوزارة، موشيه باتيل، إن التجارب أظهرت أنه باستخدام النهج متعدد المستويات، يمكن لإسرائيل مواجهة صواريخ كروز والطائرات المسيرة بدون طيار، والتهديدات الباليستية.

وأضاف: "يمكن تحديد مجموعة متنوعة من التهديدات واعتراضها من خلال التنسيق الكامل، وقابلية التشغيل التوافقي بين الأنظمة".