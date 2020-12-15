قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان شهد اليوم انعقاد الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد السادس بالفصل التشريعي الأول، لافتًا إلى أن المجلس الحالي تأسيسي وتولى مهمة وضع دستور عام 2014.

وأضاف الخولي، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مجلس النواب الحالي كان عليه العبء الأكبر في الكثير من الأمور التأسيسية كالإصلاح الاقتصادي، والقضايا التي تدعم ثوابت وقواعد الدولة المصرية.

وأشار إلى أن جلسة اليوم شهدت الانتهاء من الالتزامات الدولية، وإقرار الاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية، كالاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية بين القاهرة وموسكو المتعلقة بتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووصف عضو مجلس النواب الاتفاقيات التي نوقشت في الجلسة الأخيرة بأنها «حسن الختام للبرلمان»، قائلًا إن المجلس الحالي وضع لبنة الأساس، ولعب دوًار في وضع سياسات من شأنها بناء مزيد من الجهد لتدعيم الدولة المصرية في العديد من المجالات.

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد السادس بالفصل التشريعي الأول، ومن المقرر أن ينتهي دور المجلس الحالي في يناير المقبل.