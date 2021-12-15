مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي تنظم عروضا فنية في الإسماعيلية والقاهرة

أعلنت مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي، بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، عن تنظيم مجموعة من العروض الفنية تحت عنوان: "الجزيرة" بالإسماعيلية والقاهرة، وذلك في حضور الفنانة الأمريكية هنا اليزابيث، والفنانة السويدية تينا انجلستوم.

ويشارك في العروض طلاب الدفعة الرابعة لمدرسة "ناس" التي واصلت بروفات الإعداد لمدة استمرت 192 ساعة، حيث يتم إقامة عروض أيام الجمعه والسبت المقبلين بمؤسسة نعمة ورسالة الكاثوليكية للتنمية بالإسماعيلية.

وتبدا العروض يوم الجمعة المقبلة، الموافق ١٧ ديسمبر، بالتعاون مع البرنامج في مؤسسة نعمة ورسالة الكاثوليكية للتنمية بالإسماعيلية - بمقر مطرانية الاقباط الكاثوليك.

كما سيتم إقامة عرضا يوم السبت الموافق 18 ديسمبر، بالتعاون مع البرنامج في مؤسسة نعمة ورسالة الكاثوليكية للتنمية بالإسماعيلية – بمدرسة الراهبات.

ومن المقرر أن يتم إقامة العرض في القاهرة، يوم الأحد المقبل والموافق ١٩ ديسمبر في حديقة الأزهر.

ويشار إلى أن العرض الذي يأتي من إخراج وتدريب تينا انجلستوم وهنا اليزابيث، يدور في اجواء من الخيال والكوميديا ويسرد وقائع شيقة حول مجموعة من المسافرين من جنسيات مختلفة على ظهر مركب، ضربتهم عاصفة قوية ورمتهم الامواج نحو جزيرة صغيرة، ليبدؤوا في قص حكايتهم واحلامهم المختلفة ، وخلال تلك الحكايات اكتشفوا حقيقة ان احتياجات الانسان واحدة رغم اختلافاتهم.

ومدرسة"ناس" للمسرح مساحة ومنحة لتدريب العارضين والعارضات من جنسيات مختلفة من مصر وشمال وجنوب السودان وأعمار متنوعة على مختلف فنون الأداء «السيرك والإيقاع والحركة والمايم والتمثيل، وكوميديا دي لارتي» وتعمل على تجاوز المسافة بين المسرح والمجتمع، حيث تقدم عروضها نتاج الورش التي يتلقاها المتدربون في عدد من شوارع وميادين مصر؛ بهدف إتاحة فن المسرح لعامة الناس ولنذهب نحن بالمسرح إلى الجمهور الذي لا يشاهد المسرح.