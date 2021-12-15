محافظ البحر الأحمر يفتتح أولى مراحل مشروع زراعة الجوجوبا

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، المرحلة الأولى من مشروع «زراعة الجوجوبا» بمساحة 1000 فدان باستخدام مياة الصرف الصحى المعالج بمحافظة البحر الأحمر.

ويأتي هذا المشروع العملاق في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم خطة التنمية الشاملة في محافظات الصعيد بمشروعات عملاقة تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقق نمواً يستفيد منه كافة المواطنين.

وقال اللواء عمرو حنفي إن المحافظة تسعى لتوطين المشروعات ذات الطبيعة المستدامة والتي يتم تأسيسها استغلالًا للموارد المتاحة والطاقات المهدرة، بحيث نحقق الاستفادة الربحية بجانب تزويد فرص العمل لأبناء البحر الأحمر.

وأضاف أن مشروع زراعة الجوجوبا من المشروعات المستقبلية الرائدة، نظرًا للفائدة القصوى لهذا النبات المعروف بـ«الذهب الأخضر» الذي يدخل في العديد من الصناعات الدوائية والعطرية، فضلًا عن استخدام زيوت الجوجوبا كوقود حيوي للطائرات، مما يجعله ذات عائد مادي كبير، ويدخل ضمن الثروات القومية التي نراعي الاهتمام بها في محافظة البحر الأحمر.

وتعد زراعة الجوجوبا من المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تدر دخلًا كبيرًا للدولة، وتساهم في توفير حياة كريمة وتنمية مستدامة وتعمل على إتاحة وخلق فرص عمل متعددة لتشغيل نسب عالية من سكان الحاليين، نظرًا لكثافة العمالة المطلوبة لزراعة الجوجوبا وتنفيذ مصنع عصر للزيوت لزيادة القيمة المضافة من المحصول المنزرع وتحقيق عائد اقتصادي من بيع زيت الجوجوبا، واستخدام الزيت الناتج كوقود حيوي صديق للبيئة.

وتتمثل الفوائد البيئية لأشجار الجوجوبا في أنها تقاوم شدة الرياح وزحف الكثبان الرملية ومتحملة للإجهادات المختلفة ومصدر جديد ومتجدد للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن زراعة فدان جوجوبا يطلق سنويًا ما يعادل 137.5 طن أكسجين، ويحتجز ما يعادل 22 طن ثاني أكسيد كربون.

ويأتي افتتاح المرحلة الأولى للمشروع، ضوء بروتوكول التعاون المفعل بين محافظة البحر الأحمر وهيىة تنمية الصعيد، الذي تم توقيعه في أكتوبر للعام الجاري، بهدف الاستفادة من إقامة مشروعات زراعية من خلال الاستثمار في زراعة النباتات الزيتية، ومنها الجوجوبا والجتروفا.