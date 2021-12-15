إيطاليا تمدد قوانين الطوارئ الخاصة بكورونا وتضيف قيودا على الدخول

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا حتى 31 مارس المقبل.

وكانت حالة الطوارئ مطبقة منذ يناير 2020 .

كما أصدرت الحكومة مراسيم لتوسيع الصلاحيات الخاصة لوكالات الدفاع المدني ولفرانسيسكو فيجليولو للاستمرار في عمله كمفوض سامي لمكافحة الوباء.

وتبقي القواعد الجديدة على إطار عمل "التصريح الأخضر" الذي يمكن للمقيمين استخدامه لإثبات أنهم خضعوا لاختبار سلبي لفيروس كورونا أو تلقوا اللقاح أو تعافوا من الفيروس.

كما نفذت إيطاليا قاعدة جديدة على الزائرين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتقديم إثبات خضوعهم لاختبار سلبي لفيروس كورونا قبل رحيلهم إلى إيطاليا، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء. وسيخضع الزائرين غير الملقحين لحجر صحي لمدة خمسة أيام.