أير فرانس تصل إلى 90% من طاقتها التشغيلية المعتادة في أمريكا خلال موسم العطلات

أعلنت شركة الطيران أير فرانس الذراع الفرنسية لمجموعة "أير فرانس-كيه.إل.إم" الفرنسية الهولندية تنامي طاقتها التشغيلية في الولايات المتحدة منذ بدء تخفيف القيود الأمريكية على السفر في الشهر الماضي وستصل خلال موسم عطلات رأس السنة إلى 90% من طاقتها عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم الشركة القول إنها ستتيح 75% من طاقتها التشغيلية قبل الجائحة خلال هذه الفترة.

كان الرئيس التنفيذي لشركة أير فرانس قد قال يوم 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي إن الطاقة التشغيلية للشركة في الولايات المتحدة، ستصل إلى 90% من مستويات 2019 خلال موسم الشتاء الحالي الذي ينتهي في آذار/مارس المقبل.

كما قالت مجموعة أير فرانس-كيه.إل.إم إنها ستتيح ما بين 70 و95% من طاقتها عام 2019 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.

كانت الشركة قد اضطرت إلى وقف تشغيل بعض خطوطها خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب كورونا بما في ذلك رحلاتها إلى جنوب أفريقيا والمغرب.