صناع يتوقعون 9% زيادة في أسعار منتجات البلاستيك والأحذية بسبب رسوم الواردات

هلال: القرار غير صائب والإنتاج المحلى لا يغطى 30% من الاستهلاك

يحيى: يضر بمصلحة المصنع والمستهلك وتوقيت إصداره لم يكن الأفضل

توقع عدد من القائمين على صناعة المنتجات البلاستيكية، التى تعتمد على البولى كلوريد الفينيل «PVC»، زيادة أسعار المنتجات النهائية بنسبة 9 إلى 10% نتيجة قرار وزيرة الصناعة والتجارة بفرض رسوم مكافحة إغراق على المنتجات الأمريكية من الـPVC.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى 6 ديسمبر الحالى، قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن)، على الواردات المصرية من صنف البولى كلوريد الفينيل (PVC)، ذات المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن البولى كلوريد الفينيل «PVC» تدخل فى العديد من الصناعات الكيماوية وصناعة مواسير الصرف الصحى وخراطيم المياه وأسلاك الكهرباء وإنتاج نعال الأحذية وغيرها من الصناعات، مؤكدا أن الإنتاج المحلى من الـ«PVC» لا يغطى الاستهلاك؛ حيث تصل احتياجات مصانع البلاستيك محليا من الـ«PVC» لنحو 400 ألف طن سنويا، تنتج مصر منها 150 ألف طن محليا من خلال شركتين على مستوى الجمهورية، بينما يتم استيراد 250 ألف طن.

وأضاف أبو المكارم أن هناك نحو 400 مصنع يستخدمون الـ«PVC»، مؤكدا أن وضع رسوم الحماية على واردات الـ«PVC» يتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة فى أسعار المنتج النهائى بنحو 9%.

وأكد أن القرار يقلل من القدرة التنافسية للمنتج المصرى داخليا وخارجيا، ويسبب الضرر للعديد من المصانع، مضيفا أن سعر طن البولى كلوريد الفينيل فى زيادة مستمرة؛ حيث ارتفع من 16 ألف جنيه عام 2020 إلى 40 ألف جنيه فى سبتمبر 2021، ثم تراجع مرة أخرى فى نوفمبر الماضى إلى 35 ألف جنيه.

وقال وليد هلال، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن قرار فرض رسوم حماية على واردات البولى كلوريد الفينيل «ليس صائبا»، خاصةً أن الإنتاج المحلى لا يغطى 30% من الاستهلاك، مضيفا أن هناك أنواعا مستوردة لا يتم إنتاجها محليا مثل المادة المستخدمة لإنتاج البلاستيك المطاطى.

وتوقع هلال زيادة 10% فى أسعار المنتج النهائى من الصناعات البلاستيكية، بداية من الشهر المقبل، تأثرا بقرار فرض الرسوم، خاصة أن المصانع لا يوجد لديها مخزون من الـ«PVC»، مضيفا أن الصناعات البلاستيكية لم تكن تستحمل زيادات أخرى فى التكلفة، والتى ارتفعت العام الجارى بنسبة تتراوح بين 15 و20% بسبب زيادة أسعار المواد الخام بنسب تراوحت بين 30 و35% فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن، وكل هذه الزيادات يتحملها المستهلك فى أسعار المنتج النهائى.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرار فرض رسوم الحماية على واردات الـ«PVC» لحماية الصناعة المحلية، ولكن لا بد من توفير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى مع وجود رقابة على أسعار الشركتين المحليتين المنتجين للمادة الخام، حتى لا يتم استغلال فرض رسوم الحماية لرفع أسعار المادة الخام بالسوق المحلية.

وقال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن الـ«PVC» يدخل فى صناعة نِعال الأحذية الشعبية ولفئة محدودى الدخل، منتقدا قرار الوزارة بفرض رسوم الحماية على وارداته، خاصة أنه يرفع تكلفة الإنتاج وبالتالى زيادة سعر المنتج النهائى.

وأضاف يحيى أنه كان هناك توجه من وزيرة الصناعة والتجارة بدعم فئة محدودى الدخل بتصنيع أحذية بقيمة 150 إلى 200 جنيه للقطعة، ولكن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة الأسعار.

وأشار يحيى إلى أن زيادة أسعار المنتج النهائى تؤدى إلى ركود القوة الشرائية، خاصة أن أسعار الأحذية شهدت ارتفاعا بنسبة 10 إلى 15% هذا العام، بسبب ارتفاع المواد الخام وأسعار الشحن مضيفا أن توقيت إصدار القرار لم يكن الأفضل لأنه «يضر بمصلحة المصنع والمستهلك»، وفق قوله.