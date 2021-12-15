براءة الإعلامي عمرو أديب من تهمة سب محمد رمضان

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي عمرو أديب، على الحكم بتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وقضت المحكمة مجددا ببراءته مما نسب إليه.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم أديب 10 آلاف جنيه، في القضية، إلا أن الدفاع تقدم باستئناف أمام محكمة جنح مستأنف.

كان الدكتور أحمد الجندي المحامى، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، أقام دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو "الفلوس" الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول، "الإعلامي عمرو أديب"، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلة رمضان، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريحه وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى المقدمة أن المتهم، قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني.