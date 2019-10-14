ضبط 17 ألف كيلو لحوم فاسدة في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، تمكن مديرية الطب البيطري من ضبط كمية كبير من اللحوم الفاسدة.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ضبطت ١٧.١١٥ ألف كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت بإعدام ١٦.٩٦٨ ألف كيلو لحوم فاسدة تم ضبطها مؤخرا.

كما استعرض البيان جهود الطب البيطري، وأشار إلى تحرير 123 محضر ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، كما تم إجراء تلقيح صناعي لرؤوس الماشية لعدد ٢٧٢٨ رأس وترقيم وتسجيل ١٣٠٣٥ رأس ماشية، واستخراج ١٣٠٧٧ بطاقة تسجيل حيوان و٧٤١٥ بطاقة بدل فاقد، كما تم التأمين على ١٠٤٢٢ رأس ماشية وذلك من خلال إدراتي الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية بالمديرية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.