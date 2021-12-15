الحكومة الألمانية تعتزم شراء لقاحات كورونا إضافية

تعتزم الحكومة الألمانية شراء لقاحات كورونا إضافية مقابل 2ر2 مليار يورو.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء أن من المنتظر شراء 80 مليون جرعة من لقاح بيونتيك عبر عقود الاتحاد الأوروبي وشراء 12 مليون جرعة أخرى عن طريق التعاقد المباشر مع الشركة.

جاء ذلك بعد أن وافقت لجنة الميزانية في البرلمان اليوم الأربعاء على توفير هذا المبلغ.

من جانبه، قال وزير الصحة كارل لاوترباخ:" نحن نحتاج على وجه السرعة إلى المزيد من اللقاحات لتوفير تطعيمات تنشيطية سريعة وتطعيمات محتملة لمتحور أوميكرون".

وأعرب لاوترباخ عن شكره لوزير المالية كريستيان ليندنر ولجنة الموازنة على إتاحة هذه الخطوة.

كان جرد أجرته الوزارة أسفر عن وجود نقص في لقاحات كورونا وأشارت نتيجة الجرد إلى إمكانية توريد لقاحات في الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل أقل بصورة واضحة عن اللقاحات التي يتم إعطاؤها كل أسبوع.

واتسم رد فعل الأطباء بالانزعاج على نتيجة الجرد كما وجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر انتقادات إلى وزير الصحة السابق ينس شبان.

وفي المقابل، دافع التحالف المسيحي عن شبان وهاجم لاوترباخ.

وقال لاوترباخ إن متحور أوميكرون يعني تحديات جسيمة.

بذلك تتضح أولى الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد أن أفزع لاوترباخ الكثيرين بإعلان نتيجة الجرد بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه حيث صرح مساء أمس الثلاثاء:" لدينا نقص في اللقاحات للربع الأول" مشيرا إلى أنه يعمل عبر كل القنوات من أجل التغلب على هذا النقص.

وفيما يتعلق بأوجه استخدام اللقاحات الإضافية البالغ عددها 92 مليون جرعة، قالت الوزارة إنها سيتم استخدامها بالدرجة الأولى في بدء العام بشكل معقول وكذلك الربع الأول برمته.

وأضافت الوزارة أنها ستجمع في التخطيطات بين جوانب مختلفة بعضها جديد، ومن ذلك سيتم استخدام هذه الجرعات في توفير المزيد من الجرعات التنشيطية وكإمداد للتطعيم الإجباري الذي تم إقراره بالنسبة للعاملين في دور الرعاية والمؤسسات الصحية فضلا عن استخدامها في حال تم العمل بالتطعيم الإجباري العام.