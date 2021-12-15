وزير الاتصالات: نعمل على حوكمة منظومة الثروة العقارية عبر تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جزءًا من سياسة الدولة يستند إلى تنظيم قطاع الثروة العقارية، الذي وصفه بأنه "بالغ الأهمية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أنّ هذا القطاع يضم أنشطة بناء وهدم وإحلال مبانٍ محل أخرى، مشيرًا إلى أن هذا النشاط يمس عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح أنّ الدولة تعمل على حوكمة هذه المنظومة وترتيبها ارتكازًا على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن هذه الحوكمة.

وأشار إلى أن هناك لجنة عليا يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم عددًا كبيرًا من الوزراء، لافتًا إلى أنه مسؤول عن لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا، ودورها يتمثل في المنظومة الرقمية.

وأكّد أنه تم البدء بحصر المباني وتوقيعها على خرائط رقمية، بحيث تكون هناك خرائط لكل المباني، مقترنة بالمرافق ومواصفات المبنى وعدد الأدوار والمساحة.