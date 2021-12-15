الرئيس عون يبحث دور البنك الدولي في تمويل توفير الغاز والكهرباء للبنان

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، اليوم الأربعاء، دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسورية والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في انجاز هذا الأمر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا اليوم كومار جاه، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وعرض الرئيس عون مع كومار جاه "الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان، ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني".

وأكد الرئيس عون أن "الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي".

بدوره أشار المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، إلى مواصلة تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والاساسية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت معها معدلات الفقر والبطالة إلى حد كبير.

ويمول البنك الدولي عدد من المشاريع في لبنان، خاصة مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية لآلاف المحتاجين.