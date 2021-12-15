غضب في بولندا بسبب استخدام أقصى اليمين عبارة نازية لرفض التطعيم

أثار العديد من النواب من اقصى اليمين في البرلمان البولندي حالة من الغضب لأنهم قارنوا السياسة التي تنتهجها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا بالقتل الجماعي لليهود من جانب المانيا النازية في المحرقة (الهولوكوست).

وشارك خمسة من أعضاء البرلمان من حزب الاتحاد والحرية والاستقلال في احتجاج قام به معارضون للتطعيم أمام مبنى البرلمان في وارسو أمس الثلاثاء.

وحمل النواب البرلمانيون لافتة كتب عليها باللغة البولندية " التطعيم يجعلكم احرارا".

وهذه العبارة إشارة إلى العبارة باللغة الألمانية "العمل يحررك" المنقوشة فوق بوابة مدخل معسكر اوشيفيتز ومركز الإبادة .

وأبدت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في وارسو تال بن اري شعورا بالرعب.

وقالت في تغريدة اليوم الأربعاء " معظم عائلة والدي قتلت في اوشفيتز مع أكثر من مليون ضحية آخرين "، وتابعت " هذه اللافتة تحتقر ذكراهم واجد أن الأمر غير القابل للتصديق هوأن يحدث مثل هذا التشوية للمحرقة على بعد 300 كيلو متر حيث توجد اللافته الأصلية".

وأدان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي أيضا الحادث.

كان معسكر أوشفيتز بيركيناو أكبر معسكر إبادة ألماني في الحرب العالمية الثانية . وقتل الاشتراكيون الوطنيون أكثر من مليون شخص هناك ،معظمهم من اليهود.

وفي جميع أنحاء أوروبا ،قتل الاشتراكيون نحو ستة ملايين يهودي خلال المحرقة.