أبدى مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إعجابه بالمضبوطات الآثرية بشقة الزمالك والبالغة بلغت 1384 قطعة، قائلا: "إنها أشبه ما يكون لمتحف للآثار المصرية بمختلف عصورها، سواء قبل التاريخ، الدولة القديمة، الوسطى، الحديثة، اليونانية، الرومانية، القبطية، الإسلامية، والعصر الحديث".

وتابع وزيري فى مستهل عرض المضبوطات للنائب العام، بمقر النيابة العامة: "فعلا متحف للحضارة المصرية بمختلف العصور التاريخية، كمية الآثار هذه تثري المتاحف على مستوى الجمهورية، والمضبوطات بها تنوع غير عادي، فعلا مش موجودة فى متاحفنا لا فى الداخل ولا فى الخارج".

يشار إلى أن المضبوطات تضمنت لوحات زيتية لفنانين مشهورين من نهاية القرن 18، والقرن 19، و1017 قطعة آثار إسلامية.

من جانبه، دعا النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وزير السياحة والآثار إلى تخصيص قسما بالمتحف المصري الكبير لعرض مضبوطات قضية شقة الزمالك والتي بلغت 1384 قطعة ثبت أثريتها من أصل 5 آلاف قطعة جرى فحصها قبل اللجنة المشكلة من النيابة العامة.

وقال المستشار الصاوي فى مستهل عرض المضبوطات رفقة مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعددا من أعضاء اللجنة والنيابة: " بتمنى من وزير الآثار يكون في المتحف الكبير قسم يخصص به المضبوطات وما يتم ضبطه من آثار بمعرفة جهات التحقيق؛ لان دا تاريخ، بحيث يُكتب فى تاريخ كذا فى القضية رقم كذا ضبطت هذه المضبوطات.

وتابع مناشدته بالقول: "ويفتح لنا المجال نضع فى هذا القسم الآثار المستردة من الخارج، ليبرز تكاتف الجهات مع بعضها البعض، وتوثيق هذه القضايا، لأن دا تاريخ".

يشار إلى أن المستشار النائب العام شهد أمس الثلاثاء، عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية ومحل بحي الزمالك، وذلك بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك.

وكانت النيابة العامة قد انتهت في 5 أشهر مضت من فحص نحو 5 آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.

وعهد النائب العام إلى فريق تحقيق -من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.

وانتقل فريق التحقيق في 29 يونيو الماضي إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام.

ومكَّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشًا دقيقًا للوحدة السكنية مما أسفر عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، ومِن ثَمّ باشرت اللجنة الفنية في حضور فريق التحقيق وتحت إشرافه المباشر منذ ١١/٧/٢٠٢١ على مدار عدة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق لقرابة 5 آلاف قطعة.

وقدمت اللجنة تقريرًا فنيًّا مفصلًا بها -من 320 صفحة-، أوردت فيه أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها استمعت على مدار الفترة الماضية لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدنيّ وما اتُّخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة بشأنه.

كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.