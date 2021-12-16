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نجم تونس: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 11:57 م

قال حنعبل المجيري لاعب منتخب تونس، إنه يتمنى مواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاءت تصريحات لاعب الوسط بعد لقاء اليوم بين نسور قرطاج والفراعنة في نصف نهائي كأس العرب، وتمكن الأول من الفوز بهدف عكسي في الثواني الأخيرة.

وعقب نهاية المباراة شنَّ البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، هجومًا على الحكم وحمَّله مسؤولية خسارة مصر، مؤكدًا أنه أرهب المنتخب المصرى بقراراته.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل ضم: محمد الشناوى ومحمد حمدى الونش وأحمد فتوح وأحمد حجازى وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى.


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