التحالف: مقتل أكثر من 165 مسلحا حوثيا في عمليات بمأرب والساحل الغربي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 165 مسلحا حوثيا في عمليات بمأرب والساحل الغربي.

وأعلن التحالف في بيان اليوم عن" تنفيذ 25 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، و5 عمليات استهداف أخرى بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقال التحالف "إن الاستهدافات في مأرب دمرت 15 آلية عسكرية و(أدت إلى) خسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرا، فيما تم استهداف 4 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة، بالساحل الغربي أسفرت عن سقوط خسائر بشرية بصفوف الميليشيا تجاوزت 25 عنصرا".

وكان التحالف أعلن أمس، تدمير أحد المواقع السرية لميليشيات الحوثي للقدرات النوعية بمديرية أزال بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية.

وأعلن التحالف أيضا أمس، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية في صنعاء. وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

كما أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن أمس الأول الاثنين، أن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ونفذ التحالف بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر.