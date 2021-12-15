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أعداد جريدة الشروق
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﻿العراق: إحباط محاولة خط للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة﻿﻿﻿﻿

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:17 ص

أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية أحبطت محاولة تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة (الجربوعية الأولى) بمحافظة المثنى، عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الأنبوب الغازي، حيث تم استدعاء خبير المتفجرات وتم تفكيكها وإبطال مفعولها دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

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