استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فى أسواق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالى:

حديد عز 15600 جنيه.

حديد بشاى 15400 جنيه.

حديد العتال 15500 جنيه.

حديد المراكبى 15100 جنيه.

حديد المصريين 15300 جنيه.

حديد العشري 15100 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

الأسمنت المسلح 1055 جنيها.

أسمنت النصر 1030 جنيها.

أسمنت لافارج "المخصوص" 1040 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1020 جنيها.

أسمنت حلوان 1060 جنيها.

مصر للأسمنت قنا 1000 جنيه.

أسمنت السويدي 1080 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.