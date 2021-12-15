لبنان ترحل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية بعد أزمة المؤتمر الصحفي

طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، لما سببه المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في بيروت قبل أيام من إساءة لعلاقة لبنان بالبحرين ومن ضرر بمصالح لبنان.

وأكد الوزير مولوي حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت "جمعية الوفاق" البحرينية المعارضة قد عقدت قبل أيام مؤتمرا صحفيا في بيروت ضمنته انتقادات لحقوق الإنسان في البحرين.