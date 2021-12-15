فنون جميلة حلوان تنظم مؤتمر التكنولوجيا الرقمية في العمارة وتحديات العصر

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المؤتمر العلمي الدولي الـ8 بأكاديمية البحث العلمي، بعنوان "التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، والدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور حسن متولي عميد كلية الفنون الجميلة الجامعة البريطانية، وعدد من أساتذة الفنون والعمارة.

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن أهمية هذا المؤتمر تكمن في مناقشته لمواضيع هامة مثل التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة في التصميم التفاعلي في مجال الترويج البصري، بالإضافة إلى تحديات العصر والتأثير على الاتجاهات المستقبلية في التصميم، الواقع المرئي والافتراضي في الفنون والعمارة، وكذلك مناقشته لمجالات التكنولوجيا الرقمية وعلاقتها بالتعليم والفنون والتراث والثقافة.

وأوضح الدكتور عمرو سامي، أن هذا المؤتمر يمثل مشاركة علمية جادة تتواكب وجهود الدولة في التحول الرقمي في جميع المجالات بهدف قيادة مصر نحو الاتجاه التكنولوجي الرقمي لبناء الجمهورية الجديدة، وتعد مشاركة أساتذة الفنون والهندسة المعمارية الدولية والإقليمية من أمريكا وإيطاليا وإندونيسيا والعراق ولبنان والأردن والسعودية توثيقا فعليا لتبادل المعرفة بطريقة تخدم النهضة العلمية وتعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة بشأن الاكتشافات والابتكارات البحثية الجديدة لخدمة البحث العلمي والمجتمع.

وتقدم للمؤتمر 45 بحثا، ومعارض افتراضية، و18 متحدثا.