شولتس: التطرف اليميني هو أكبر تهديد للديمقراطية

اعتبر المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس التطرف اليميني أهم تهديد للدولة الألمانية.

وفي أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج)، قال شولتس اليوم الأربعاء: "أكبر تهديد لديمقراطيتنا هو التطرف اليميني"، موضحا أنه يشارك وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر هذا التقييم.

وذكر شولتس أن الجهات الأمنية ستركز في السنوات المقبلة على محاربة التطرف والجريمة المنظمة، مضيفا أن الحكومة ستطرح قانونا لتعزيز الديمقراطية، متعهدا بتحديد المجرمين الذين ينشرون الكراهية والتحريض ومحاكمتهم.

وقال شولتس: "ألمانيا بلد هجرة.. لقد حان الوقت إذن لأن نعي أنفسنا كمجتمع للهجرة والاندماج. هذا يتضمن أن نسهل الطريق للحصول على الجنسية الألمانية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تمكين المشاركة السياسية الكاملة وبالتالي الاندماج بشكل أفضل".

وأكد شولتس ضرورة إتاحة تعدد الجنسيات، وكذلك التجنيس بعد قضاء خمسة أعوام في ألمانيا، وقال: "سنطبق سياسة هجرة متعقلة تعزز الهجرة القانونية وتحد من الهجرة غير النظامية"، موضحا أن هذا يشمل إسراع إجراءات اللجوء وإتاحة آفاق جيدة للأشخاص المندمجين على نحو جيد هنا، وكذلك أيضا التطبيق الحازم لعمليات إعادة اللاجئين المرفوضين، خاصة الجناة والمصنفين على أنهم خطيرون أمنيا، إلى بلدانهم الأصلية.