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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء اليوناني، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل البطالة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع معدل البطالة إلى 3ر13% خلال أكتوبر الماضي بعدما بلغ 13% في سبتمبر الماضي، وكان معدل البطالة قد بلغ 4ر16% في أكتوبر 2020.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 154 ألفا و578 شخصا ليصل إلى 617 ألفا و511 في أكتوبر الماضي مقارنة بـ772 ألفا و98 شخص في سبتمبر الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 1ر32% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ4ر35% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع معدل التوظيف بواقع 97 ألفا و774 شخصا ليصل إلى 027ر4 مليون في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 92ر3 مليون شخص خلال نفس الشهر من عام 2020.