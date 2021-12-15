كولومبيا تعلن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هجوم مطار كوكوتا

أعلنت السلطات الكولومبية عن مكافأة مالية تصل إلى 25 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجوم الذي استهدف مطار مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية أمس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن وزير الدفاع، دييجو مولانو، ألقى بالمسئولية في هذا الهجوم على جماعات "إرهابية" تعمل في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة وتقع على الحدود مع فنزويلا، وهي مركز للتجارة والهجرة.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار الأول وقع في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي عندما حاول شخص يحمل متفجرات تسلق السياج الذي يفصل مدرج المطار عن أحد أحياء المدينة، فيما أسفر الانفجار عن مصرع منفذ الهجوم على الفور.

وبعد حوالي ساعة، وقع انفجار ثان بينما كانت الشرطة تفتش طردا كان قد ترك في المنطقة، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد فرقة مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة.

وأصبحت كوكوتا، عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير الذي يقع على الحدود مع فنزويلا، المركز الجديد للصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة في كولومبيا حيث تحارب قوات الأمن عصابات المخدرات والمتمردين في ظل زيادة إنتاج الكوكا.